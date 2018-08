Geral

O CTG Tropilhas da Serra em parceria com a Emater e a Prefeitura de Pouso Novo, realiza neste sábado, dia 18, o I Filó Italiano. A programação inicia às 19 horas. Entre as atrações consta bênção, pescaria, foto à moda antiga, equipe de animação e apresentação de peça teatral de um grupo de Relvado. O valor do ingresso será de R$ 25 por pessoa. Os cartões podem ser adquiridos na Farmácia D & C, Emater/RS-Ascar, secretaria da Agricultura e na Rádio Eco da Serra. Na noite será servido pão caseiro, pão de milho, torresmo, salame sapecado e picado, queijo, morcilha, carne de porco assada, polenta sapecada, cuca, suspiro, batata doce assada, broa, amendoim, rapadura, grostoli, sopa de capeletti, menestra e outras. No valor do cartão está incluído café, leite, chocolate quente e suco.

Por daiane