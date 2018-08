Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio iniciou no sábado, dia 28, os jogos do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos. O torneio será disputado por 13 equipes formadas por atletas que completam 40 anos no decorrer de 2018 ou mais. Os participantes estão divididos em duas chaves, uma com seis equipes e outra com sete equipes. Na chave “A” jogam Cruzeiro de Linha 32, Guarani de Arroio Grande, Brasil de Bicudo, Pituca, Treze de Maio, União de Arroio Grande e Esperança-RB. Na chave “B”, teremos Passo do Corvo, Glória, Amigos, São José de Palmas, Rui Barbosa e Dona Rita.

A primeira rodada teve a disputa de seis partidas reunindo em Linha 32, Cruzeiro 4 x 4 Guarani; em Bicudo, Brasil 4 x 4 Pituca; em Arroio Grande, União 0 x 8 Treze de Maio; no Passo do Corvo, Passo 6 x 2 Glória; em Picada Arroio do Meio, Amigos 2 x 6 São José e em Rui Barbosa, Rui Barbosa 4 x 4 Dona Rita.

O certame continua sábado, dia 04, com a realização da 2ª rodada com as seguintes partidas: em Forqueta Baixa, Treze de Maio x Guarani; em Bicudo, Brasil x União e em Rui Barbosa, Esperança x Cruzeiro.

Por daiane