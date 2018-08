Geral

A comunidade de Linha 32, Arroio do Meio, recebeu o programa de Interiorização na terça-feira, 7, com a visita do prefeito Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes e secretários municipais. O roteiro iniciou na estrada geral, junto ao Esporte Clube Cruzeiro, onde representantes do Executivo se juntaram a vereadores e líderes da comunidade, para acompanhar o andamento da obra de pavimentação asfáltica que iniciou em julho e deve ser concluída no prazo de quatro meses. Dali, o grupo seguiu para o salão da comunidade, onde foi realizada a entrega simbólica do equipamento agrícola ancinho enleirador, para as atividades dos produtores rurais da localidade. Encerrando a manhã, prefeito e vice seguiram para a parte interna do salão, onde prestigiaram o almoço mensal do grupo de idosos local, com a programação especial alusiva ao Dia dos Pais, onde as mulheres servem os homens, retribuindo o gesto realizado no Dia das Mães.

Na estrada geral, preparada para receber a pavimentação asfáltica, Schnack e a equipe de engenharia do município esclareceram dados da obra que será viabilizada com recursos de emenda federal, somados à contrapartida do município, beneficiando o perímetro urbano da localidade, incluindo a sede esportiva, igreja e salão. Num total de 420 metros de extensão, num investimento próximo a R$ 400 mil, incluindo recursos do Programa Municipal Passo à Frente, no transporte e disponibilização do material para os aterros, a obra contempla duas etapas. A primeira corresponde a 290 metros de extensão, viabilizados pela emenda de R$ 250 mil do deputado federal Afonso Hamm, via Ministério das Cidades, que já está com os serviços de terraplenagem, drenagem, reforço e base concluídos, à espera da execução da pavimentação asfáltica e calçada de passeio. A segunda etapa corresponde à contrapartida do município, na ampliação de 130 metros de extensão e investimento de R$ 150 mil, incluindo os serviços do Programa Passo à Frente. A medida visa ampliar a segurança e conforto dos usuários na subida mais íngreme do morro que será asfaltado.

Já o equipamento agrícola é proveniente de um saldo de R$ 40.900,00 da emenda do deputado Hamm, com o qual foi adquirido dois conjuntos para os produtores de Linha 32 e Forqueta. Na oportunidade, Schnack agradeceu o vereador Roque Haas que intermediou os recursos junto ao parlamentar e frisou a satisfação por estar viabilizando a obra que trará mais conforto e bem-estar para a comunidade local, assim como o equipamento agrícola, que visa facilitar a rotina dos produtores. “A comunidade de Linha 32 merece muito essas conquistas”, frisou. O vereador Haas parabenizou a Administração Municipal pelo complemento da obra que “vai embelezar a comunidade de Linha 32, que merece essa pavimentação”.

Por daiane