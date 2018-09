Agricultura

Na quarta-feira, dia 29, integrantes da Articulação da Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT), realizaram um encontro na propriedade da família Ferrari em Linha Pitsch, Forqueta, Arroio do Meio.

Participaram do encontro representantes da Uergs, do Núcleo de Estudos Agroecológicos e Produção Orgânica do Vale do Taquari (NEA/VT), Univates, Emater/Ascar, Secretarias Municipais do Meio Ambiente de Arroio do Meio e Lajeado, Colégio Teutônia, Centro de Apoio ao Pequeno Produtor (Capa), STR, Grupo Agroecológico de Forqueta, Amigos da Terra, Agroecologistas, produtores de Estrela e Encantado e consumidores.

A AAVT é uma rede de entidades que apoiam a agroecologia na região, de representação dos produtores, institutos de pesquisas e ensino, Poder Público e organizações de apoio aos agricultores e consumidores, juntando conhecimentos acadêmicos e práticos. Também participam: a Associação Agroindustrial de Forquetinha – Agroflor, Associação de Mulheres Colinenses, Associação Ecobé, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor e Comissão Pastoral da Terra.

A vice-prefeita de Arroio do Meio, Eluise Hammes, falou da evolução da agroecologia enquanto processo de conceito coletivo, inclusão de alimentos orgânicos na merenda escolar e da consolidação da feira do produtor. “Existe uma corrente a favor dos orgânicos. É uma satisfação para quem vende e para quem compra”, reflete.

Na sequência da reunião estiveram em pauta o fortalecimento das feiras regionais, a facilitação da acessibilidade e a realização de um evento na semana mundial da alimentação em 17 de outubro, em Encantado. Além disso foram feitas avaliações, estudo de demandas e próximas ações.

Por daiane