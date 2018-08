Educação

O secretário de Educação de Capitão, Felipe Lorenzon, ressalva que no Vale do Taquari tem se investido bastante em estrutura física, tecnológica e formação de profissionais. Entretanto, avalia que estes investimentos nem sempre refletem em melhora da qualidade do ensino. Segundo ele, o próprio inconsciente coletivo da sociedade, que tem inúmeros exemplos de bons resultados financeiros de pessoas que privilegiaram o trabalho abandonando os estudos, a cultura de fácil ascensão social difundida pela mídia de massa, acaba não incentivando a busca pelo crescimento intelectual.

Para Lorenzon, o atual momento do mercado, onde mais de 12 milhões de brasileiros buscam um emprego, o discernimento e a capacidade de adaptação tornam o conhecimento essencial. “Todos têm investido em metodologias diferenciadas, implantação de tecnologias na prática pedagógica, investimento em atividades esportivas e culturais diversas, projetos de leitura, mesmo assim a evasão escolar, principalmente no Ensino Médio, acaba ocorrendo”.

Em relação ao oferecimento de vagas no turno integral nas escolas, o município de Capitão oferece vagas para todas as crianças da Educação Infantil e atende até os 10 anos de idade no Ensino Fundamental para as famílias que solicitam a vaga. “Porém temos casos em que a criança entra no transporte escolar às 6h10min e retorna para casa somente depois das 18 horas. As crianças ficam sobrecarregadas, às vezes não tem uma roupa junto para mudanças climáticas ou imprevistos. E os educadores estão tendo que cumprir o papel dos pais. Os alunos que só frequentam um turno ficam mais próximos da família. O turno integral está sendo mais interessante para os pais do que para as crianças”, enfatizou. Investimos na qualificação dos monitores em criar uma metodologia atrativa e diversificada, para que o aluno do turno integral possa aproveitar ao máximo, para que além de gostar de permanecer na escola possa melhorar seu rendimento escolar.

Sabemos que o investimento no turno integral é muito grande, pois o aluno passa a receber cinco refeições diárias e precisa estar sobre supervisão por 10 horas. O valor que o governo federal repassa a mais para estes alunos não cobre estas despesas. O município faz um esforço pra cobrir estas despesas extras, pois sabe da importância e da necessidade em manter o turno integral nas escolas.

Hoje Capitão não teria espaço físico para implantação de uma jornada semelhante aos países de primeiro mundo (das Sérias Iniciais as Finais), embora diminuísse o custo operacional. “Se a tendência é a obrigatoriedade é preciso diminuir a jornada diária [...] infelizmente no Brasil a educação evoluiu depois de outros segmentos. Há muito conservadorismo, falta de diálogo, divisão de grupos, individualismo e resistência para melhoria das questões coletivas”.

