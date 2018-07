Economia

A gasolina, principal tormento dos condutores, é apenas um dos gastos com o carro, talvez o mais frequente. Mas a lista é bem mais extensa. Despesas que não são mensais precisam ser divididas por 12 e distribuídas ao longo do ano. Todo mês, o dono de um veículo está pagando um pouco do IPVA, do seguro e da manutenção, por exemplo. Essas são apenas algumas das despesas que devem ser colocadas na ponta do lápis para avaliar a necessidade de possuir um automóvel ou não. O custo pode variar de acordo com os hábitos do condutor, ano, marca e modelo do veículo.

Para exemplificarmos, pegamos como base um veículo Chevrolet Onix, 1.0, ano 2016 usado para deslocamento para o trabalho que roda 25 Km por dia. Nesse caso seriam gastos em média, diariamente R$ 10 em combustível gerando uma soma mensal de R$ 240. É importante ressaltar que esse custo é aproximado, podendo ser ainda maior dependendo da forma como o motorista conduz o veículo.

Despesas fixas, como seguro e licenciamento também pesam significativamente no bolso. Nesse modelo o custo corresponde a R$ 2.400 ao ano, que dividido em 12 meses chegamos ao valor de R$ 200. Isso significa que só em combustível, seguro e licenciamento o custo é de mais de R$ 5 mil ao ano. É preciso ressaltar que existem ainda outras despesas não elencadas aqui que precisam ser levadas em consideração a exemplo de manutenções preventivas e corretivas, cujo valor pode variar de acordo com o ano, modelo e marca. Custos com estacionamento, lavagem e depreciação do veículo também devem ser colocados no papel. Exemplificando: troca de óleo a cada seis meses ou 5 mil quilômetros e rodízio de pneus a cada 10 mil quilômetros e troca de pneus a cada 40 ou 50 mil quilômetros também devem ser considerados. Não estão nos custos.

Como alternativa mais barata o transporte coletivo não supre totalmente as necessidades da população, por isso, o automóvel tem sido a opção da maioria das pessoas, seja para o trabalho ou o lazer. Para percorrer o mesmo percurso nessa modalidade é gasto R$ 7,80 o que gera um gasto mensal de R$ 187 e anual de R$ 2.244.

Por daiane