Trabalhar em uma atividade prazerosa e fazer amigos ao mesmo tempo é o que move o taxista, Rene Luis Hammes, mais conhecido na região como Cascatinha. O morador do Centro de Arroio do Meio possui mais de 30 anos de experiência na atividade e um grande conhecimento no ramo, o que faz dele um profissional conhecido e capacitado. Foi essa vivência de mais de três décadas na direção do veículo que o qualificou para uma nova modalidade, chamada de Transporte Executivo, mas também conhecida como Transporte Particular para viagens de longa distância.

Público mais exigente, o cliente desse tipo de transporte preza pelo conforto, comodidade e segurança, requisitos encontrados em Seu Cascatinha que agrega outros valores, como a confiança, que segundo ele, não se adquire de uma hora para outra, porém indispensável na fidelização de clientes.

Bem humorado e disposto, Cascatinha fala que a denominação de Motorista Executivo não pode ser atribuída a ele por ser uma pessoa de hábitos simples. Porém, concorda que os requisitos para a atividade vão muito além do conhecimento, citando também a educação e o respeito como fundamentais para o sucesso na atividade. “Diria que a comodidade é o que atrai o cliente que pode viajar tranquilamente com segurança e sem se preocupar com trânsito, estacionamento e coisas do gênero, evitando aborrecimentos em um momento que ele não quer estresse, em razão das férias ou negócios. Para isso é imprescindível um veículo confortável e espaçoso e que também ofereça segurança”, fala.

Hammes fala que o serviço vem ganhando adeptos em razão do valor cobrado que atualmente se tornou acessível. Cita uma viagem ao aeroporto em Porto Alegre onde com carro próprio é necessário gastar com combustível e estacionamento no aeroporto, o que não é barato. “Caso a viagem se estenda por uma semana, a vantagem é deixar o carro na garagem o que evita vários transtornos desde a saída até a volta da viagem”, explica.

Nessa modalidade são transportados passageiros de idades e classes sociais variadas, a passeio ou a negócios, que se deslocam para diferentes regiões do Estado ou mesmo fora dele. Cita alguns destinos como Pelotas, Rio Grande, Santa Rosa, Três de Maio, entre outros tantos. Mais comuns são os deslocamentos para o Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre para onde chegou a fazer três viagens em um único dia. Destinos menos comuns e de longa distância são lembrados por Cascatinha como: Aparecida do Norte, para onde levou uma família; Timbó, Santa Catarina e Umuarama no Paraná.

