Agricultura

Todos os agricultores são convidados a participar da celebração para marcar a passagem do Dia do Colono que será realizada no dia 25 de julho, a partir das 19h, no térreo do Salão Paroquial, numa iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Arroio do Meio. O evento, a exemplo da edição do ano passado, inicia com um ato religioso ecumênico e segue com relatos de vida de agricultores. Em seguida haverá um lanche, para o qual todos estão convidados a levar um alimento para partilhar com os demais.

A diretoria do STR convida os agricultores e destaca que a data também é um momento de reafirmar para a sociedade a importância da agricultura familiar, bem como dos colonos que para cá vieram e ajudaram a construir as riquezas do município e da região. “Cultivando essa memória também vamos cultivar nossas raízes. Foram os colonos que trouxeram a tradição do cultivo da terra, a vida comunitária, a preocupação com a saúde e a educação. E tudo isso reflete na nossa comunidade nos dias atuais”, aponta o vice-presidente Paulo Grassi.

Por daiane