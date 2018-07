Educação

As 170 profissionais, incluindo educadoras e equipe de apoio das oito Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) participam do XIV Simpósio Municipal da Educação Infantil na próxima segunda-feira, 23. Por este motivo não haverá atendimento nas Eceis neste dia. O evento será realizado no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam), a partir das 8h.

A condução será por conta da coaching Sônia Mara do Nascimento, que abordará a temática Imersão Inteligência um novo Olhar, incluindo questões de mudanças comportamentais e crenças. O objetivo é preparar as profissionais para resultados em equipe, oportunizando recursos para os desafios diários profissionais e pessoais. A promoção é da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com as Associações de Pais e Amigos das Escolas Comunitárias de Educação Infantil.

