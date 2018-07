Obras

A Administração Municipal de Capitão concluiu esta semana a obra de asfaltamento de um trecho da Av. Airton Senna, que totaliza 3.832,70m². A obra foi executada pela Empresa Giovanella, vencedora do processo licitatório pelo valor de pouco mais de R$ 268,5 mil. Para realizar o projeto, o município recebeu uma verba federal de pouco mais de R$ 238,2 mil, mais a contrapartida com recursos próprios de R$ 30,4 mil, valor que foi recalculado em função do aumento do custo do asfalto.

Por daiane