Geral

O programa de interiorização com reuniões nas comunidades promovido pela Administração Municipal de Travesseiro está tendo continuidade. O próximo encontro está agendado para segunda-feira, dia 16, em Três Saltos Baixo. No dia 19, acontece reunião em Três Saltos Alto. Ambas as reuniões iniciam às 14 horas.

Nestes encontros o foco principal é a área da saúde com a identificação dos munícipes que possuem a carteirinha de saúde. Segundo alerta apontado pelo Conselho Municipal da Saúde, pode haver pessoas que se aproveitam da carteirinha de saúde em Travesseiro e já não residem mais no município. Para uma melhor identificação das famílias, pede-se a presença de pelo menos uma pessoa de cada família nestas reuniões.

As reuniões são acompanhadas pelo prefeito e vice, secretários municipais e membros do Conselho da Saúde. A pasta da Agricultura aproveita os encontros para fazer a entrega das autorizações do cheque incentivo aos produtores rurais.

Por daiane