Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), esteve reunida na quinta-feira, dia 12, com os representantes de clubes que confirmaram participação da Série “A” do Campeonato Regional de Futebol de 2018. Nesta reunião foi definida a fórmula de disputa, regulamento e a data de início que acontece dia 28 de julho, em Linha Travessa/Venâncio Aires entre Flor de Maio, campeão de 2017 e o Esperança de Rui Barbosa. O certame confirmou 21 clubes de 16 municípios para a disputa da Série “A”.

Na primeira fase as equipes vão estar divididas em três chaves de sete equipes. A disputa será dentro da chave em turno único, classificando-se cinco equipes em cada chave e o melhor entre os sextos colocados. Encerrada a fase, será feito um ranking do 1º ao 16º colocado para disputa de jogos eliminatórios com ida e volta para definir oito classificados para a terceira fase.

Na chave “A” jogam Flor de Maio, Esperança-RB, Estudiantes, Juventude de Brochier, Juventude de Westfália, Rudibar e Imigrante de Estrela. Na chave “B”, teremos Sete de São Caetano, Sete de Capitão, Brasil de Marques de Souza, Cruzeiro de Vespasiano Correa, Taquariense, Independente de Cruzeiro do Sul e Palanque. Na chave “C” jogam Rui Barbosa, Pouso Novo, São Cristovão, Ouro Verde de Encantado, Assespe de Venâncio Aires, Atlético Gaúcho de Teutônia e Boavistense de Boa Vista do Sul.

Primeira Rodada

A primeira rodada será aberta no sábado, dia 28, quando jogam em Linha Travessa/Venâncio Aires, Flor de Maio x Esperança de Rui Barbosa. A rodada será completada no domingo, dia 29, quando teremos em São Caetano, Sete x Cruzeiro de Vespasiano Correa; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x São Cristovão; em Pouso Novo, Pouso Novo x Boavistense; em Taquari, Taquariense x Brasil de Marques de Souza; em Conventos, Estudiantes x Juventude de Brochier; em Westfália, Juventude x Rudibar; em Cruzeiro do Sul, Independente x Palanque e em Venâncio Aires, Assespe x Ouro Verde.

Categoria da Série “B”

A Série “B” e Veteranos encerrou suas inscrições ao meio-dia de quarta-feira, dia 18 de julho. A reunião técnica para estas categorias foi realizada na noite de ontem, na Câmara de Vereadores de Lajeado. Na Série “B”, os jogos acontecem com uma única equipe por clube e com rodadas duplas. Os atletas devem ter seu vínculo dentro do município de origem de cada clube. A categoria de veteranos será disputada por atletas com idade a partir dos 40 anos, sendo que cada clube poderá inscrever até três atletas com idade entre 37 e 40 anos.

