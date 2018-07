Geral

Diversidade em comida, dança, música, exposição artística, alegria e confraternização comunitária marcaram a 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio, realizada no domingo, 22, na Rua de Eventos. Num espaço recheado de aromas proporcionados por 21 expositores, incluindo padarias, confeitarias, agroindústrias, sorveterias e a Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam), foi possível degustar e adquirir variedades em doces e salgados, acompanhados por chimarrão, chá, café e leite, numa grande Praça de Alimentação.

A abertura oficial ocorreu às 10h, com a presença de autoridades, entidades, soberanas do município, comunidade e o Coral Municipal, que cantou o Hino de Arroio do Meio e outros clássicos. Na ocasião, o coordenador da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Carlos Henrique Meneghini, destacou o potencial “de encher os olhos” dos empreendedores locais. A vice-prefeita Eluise Hammes salientou que o evento foi construído por muitas mãos “cada um cuidando bem do seu espaço para deixar o ambiente acolhedor para receber bem a comunidade”.

O prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu o empenho dos servidores municipais, empreendedores e entidades envolvidas na viabilização da feira. “Ter uma festa do município foi uma reivindicação incluída no nosso Plano de Governo aprovado pela comunidade em 2016 e posteriormente abordado pelo grupo Conversando sobre Turismo”, recorda. “O evento busca reproduzir o que Arroio do Meio tem de melhor, sua gastronomia e espírito comunitário”, enaltece. “Agradecemos a todos que colaboraram para a realização do evento. É uma satisfação muito grande ver a alegria estampada no semblante do público, feirantes e equipe envolvida na organização”, comemora Schnack.

Ao mesmo tempo que alimentavam o corpo, os visitantes nutriam os olhos e a alma com apresentações artísticas que se revezavam entre o palco principal e a parte central da rua, incluindo voz, violão, bateria e danças folclóricas dos grupos do Núcleo Municipal de Cultura. Pela manhã o palco sediou a apresentação de talentos individuais e à tarde os grupos de Dança Sênior, Helmuth Kuhn, CTG Querência e Fröhsinn fizeram apresentações que arrancaram aplausos do público. Durante todo o dia os personagens “Toss Mann e Toss Frau”, representantados por atores do grupo FoiceAcena, circularam entre os estandes e comunidade. O encerramento foi conduzido pela Orquestra da Escola Municipal Princesa Isabel, seguido de uma dança de integração envolvendo grupos e comunidade presente.

Além da variedade em gastronomia e cultura, o espaço contou com a participação da Ervateira Ximango, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Associação das Artesãs Arroio do Meio em Arte, Associação dos Meliponicultores do Vale do Taquari, Câmara de Dirigentes Lojistas, Espaço Casa do Museu e fotos, brinquedos infláveis, grupo Caminhos da Forqueta e exposição de artes plásticas na parte interna do Clube Esportivo. A 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio foi uma iniciativa da Administração Municipal, por meio das secretarias de Indústria, Comércio e Turismo e Educação e Cultura. O evento atende à temática abordada pelo grupo Conversando sobre Turismo, que se reúne mensalmente na Casa do Museu. Os principais objetivos são o fomento aos empreendedores locais e valorização da diversidade, cultura e qualidade dos alimentos produzidos em Arroio do Meio.

Por daiane