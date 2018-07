Outros esportes

A adrenalina e a emoção do esporte de aventura prometem agitar o Vale do Arroio Grande e o Morro Gaúcho em Arroio do Meio neste sábado, dia 28. Na ocasião a Associação Esportiva Brutus do Gaúcho será anfitriã da 4ª Etapa do Circuito de Trilhas e Montanhas – Trilhas do Morro Gaúcho. A competição promovida pela L&E Eventos Ltda tem 810 atletas inscritos de 40 cidades do RS, dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo e 16 corredores do Uruguai.

A concentração ocorre no Sport Club União de Arroio Grande. A largada para os 50km ocorre às 7h. A dos 30 km às 10h. E a de 17 km e 5,5 km às 13h30min. Lembrando que nas modalidades de 32km e 50 km são gerados pontos no Internacional Trail Runing Association (ITRA), que viabiliza o credenciamento a etapas internacionais e apenas os atletas que completarem as provas com altimetria de 2520m poderão participar da prova de altimetria extrema de 4000m na edição 2019.

O percurso é considerado o mais completo do Estado e um dos melhores do país para receber provas de Ultramaratona de Trilhas e Montanhas e foi muito bem pontuado por críticos na primeira edição realizada no ano passado. É feito 80% dentro do mato e em meio a obstáculos naturais. Os roteiros foram desenvolvidos pela associação com apoio de voluntários.

O evento disponibilizará infraestrutura completa, equipe de apoio para corredores e público. No local também haverá comercialização de refeições, materiais desportivos e venda de produtos coloniais.

Segundo os organizadores, a modalidade está em crescimento e tem potencial para fomentar o turismo do esporte de aventura, aliada a preservação ambiental. Hoje a associação Brutus do Gaúcho tem 65 associados de toda a região e o principal local de treinos é o Morro Gaúcho.

Por daiane