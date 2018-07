O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

O Programa Férias de Inverno foi lançado na noite de ontem, 5 de julho, com a 1ª Cantiga com Café, realizado na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam). O evento beneficente emocionou com a exposição de arte Pinturas com Café, do arroio-meense Giazer Veiga e um sarau com os professores da Escola de Música Josélia Jantsch Ferla, que emocionaram num misto de canções populares e eruditas, desde Bach, Chiquinha Gonzaga a Vila Lobos.

No fim de semana a programação segue com culto ecumênico em homenagem aos 108 anos da Escola São Caetano no sábado, 7, às 18h30min, na Igreja Católica São Caetano, seguido da Festa de São João com teatro da comunidade de Arroio Grande Central e Escola Duque de Caxias, às 19h30min, no Salão da Comunidade.

Para a próxima sexta-feira, 13, o CTG Querência promove sua tradicional galinhada, a partir das 20h. No sábado, 14, toda a comunidade está convidada a participar da Caminhada Contemplativa que ocorre em Picada Arroio do Meio, com saída às 13h30min, no salão da comunidade. O objetivo é um passeio de integração entre amigos, guiado por educadora física e representante da localidade, para apreciar as belezas naturais do interior.

O Programa Férias de Inverno segue até 28 de julho, quando ocorre a 2ª Carreata da Gentileza e as Trilhas do Morro Gaúcho, do Grupo Brutu’s. Antes disso ocorrem CineFamília com pipoca e chocolate quente (dia 19) e Oficinas de cerâmica – Vivências em Família (dias 19 e 20) na Casa do Museu, XXV Noite de Origem Alemã Frohsinn (dia 21), 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio (dia 22), Mateando na Praça com a CDL (dia 25), 1º Sarau Literário na Biblioteca (dia 25), Curso de Panificação do Senar (25, 26 e 27), Dia dos Avós (dia 26), Tricô Laçadas do Bem (dia 26), Culto e Noite Alemã Deutscher Abend (dia 27), além de outros eventos promovidos por entidades. A promoção é da Administração Municipal, por meio da secretaria de Educação e Cultura e Casa do Museu, com apoio de parceiros.

Inscrições para oficinas de Cerâmica – Vivências em Família

A Casa do Museu comunica que no período de 9 a 17 de julho, estarão abertas as inscrições para as oficinas de cerâmica que ocorrem nos dias 19 e 20. A proposta é oportunizar a experiência do manuseio com a cerâmica para crianças a partir de seis anos, acompanhadas de um familiar adulto. Inscrições e aulas gratuitas.

Por daiane