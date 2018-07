Economia

Aquecedores elétricos portáteis, lareiras e fogões a lenha têm sido os itens preferidos pelos consumidores para melhorar a climatização dos imóveis. Segundo o gerente da loja Quero-Quero, Adriano Azevedo, a tomada de decisão na maioria dos casos é o baixo valor de aquisição destes equipamentos em comparação com outros mais caros, como o aquecedor a óleo. Outro produto que teve aumento de procura é o chuveiro elétrico. “A projeção é manter as boas vendas enquanto o frio ficar estável”, observa.

Calçados e confecções

Os produtos de inverno, como casacos, calças, botas em geral, botas de cano alto, coletes, jaquetas, pantufas, meiões, blusões e moletons, tiveram um aumento de 30% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado, onde não foram registradas temperaturas tão baixas. O fato de serem produtos mais caros anima lojistas do setor de vestuário, pois incrementa a receita do comércio após sucessivos momentos onde o comportamento dos consumidores era cauteloso. Além do frio rigoroso que é importante para tomada de decisões – em anos com inverno quente a maioria opta em não renovar o guarda roupa –, o empresário Clovis Rambo, salienta que a chuva tem dificultado a secagem da roupa o que torna necessária a compra de peças reserva. A linha de produtos infantis também está tendo procura acima da média.

Por daiane