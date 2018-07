O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

A diretoria da Comunidade Evangélica São Caetano e Amigos do Círculo de Amigos de Boppard estão nos preparativos finais para o XIV Deutscher Abend (Noite Alemã). O evento que ocorre no dia 27 de julho, nas dependências do Salão Evangélico do bairro Aimoré, Arroio do Meio, inicia às 19h15min e tem como objetivo relembrar as tradições dos antepassados e o Dia da Imigração Alemã.

A programação inicia com celebração religiosa no dialeto alemão na Igreja Evangélica Augustana de São Caetano, com a presença do Coral Concórdia de São Caetano. Às 20h saída da igreja ao som de música de bandoneon, seguida de recepção e janta típica com iguarias da culinária alemã. Às 21h30min haverá apresentação folclórica com o Grupo Folclórico Alemão Frohsinn, de Forqueta.

O cardápio especial terá pães, cucas, tripa recheada, pernil de porco, linguiça cozida, torta de maçã, melado, mel, compotas diversas de sobremesa e outras iguarias. Os cartões são limitados e devem ser adquiridos com antecedência com os membros da diretoria da comunidade, Amigos do Círculo de Boppard e na prefeitura com Ingrid.

Por daiane