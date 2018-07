Obras

O prefeito de Capitão, Paulo César Scheidt, acompanhado pelo vice, Daniel Hunhoff; vereadora Margarida Frohlich e o secretário de Obras, Leocir Fachini, esteve no Daer, em Porto Alegre, onde na presença do deputado estadual Edson Brum e do diretor geral do Daer, Rogério Brasil Uberti, assinou convênio para realização da obra de asfaltamento da estrada que liga Capitão a Encantado, passando por Linha Argola. No ato, publicado no Diário Oficial, consta o valor da obra de mais de R$ 2,5 milhões. O projeto deverá ter 2.136 metros de extensão totalizando 14.952m². O convênio prevê que 30% do custo da obra, pouco mais de R$ 774 mil, será de responsabilidade do município. A obra já teve a assinatura da ordem de serviço com prazo de conclusão de quatro meses, aguardando somente pela conclusão do processo licitatório.

Por daiane