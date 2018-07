Obras

O prefeito de Travesseiro, Genésio Hofstetter, realizou na segunda-feira, dia 09, em seu gabinete, a assinatura do contrato para obra de melhoria na rede de água das comunidades de Três Saltos Baixo até Linha São João. O valor da obra gira em torno de R$ 103 mil. A execução deve iniciar no mês de agosto, beneficiando mais de 60 famílias. O projeto é uma necessidade diante da demanda que existe no abastecimento de água.

O ato de assinatura do contrato foi acompanhado pelos vereadores Alexandre Spiecker, Airton da Costa e Anivo Hofstetter, secretários municipais, representante da empresa vencedora da licitação, além do prefeito Genésio Hofstetter e seu vice, Sérgio Nied.

Por daiane