Apartes

A melhor notícia da semana, talvez no mundo todo e que tem um significado e simbologia para a humanidade é o resgate com sucesso dos 12 meninos tailandeses e seu técnico do isolamento em uma complexa área de cavernas. Chuvas na área que provocaram a inundação impediram que a equipe retornasse, e o isolamento durou de 23 de junho até que fossem encontrados nesta semana e iniciasse a operação de resgate. Os meninos de 11 a 16 anos e o técnico ficaram presos 16 dias nas profundezas de uma caverna, sem luz, sem comida e neste período tiveram que, sob orientação do técnico que já foi monge, buscar forças “não se sabe como” para manter o equilíbrio, saúde emocional, com o mínimo de desgaste físico, para poupar energia.

Além da extraordinária força mental dos meninos e do seu professor, foi comovente a expedição de resgate da equipe com cerca de mil profissionais envolvidos (mergulhadores, médicos, socorristas…) como divulgou o governo da Tailândia. Vieram voluntários e especialistas em mergulho e engenheiros de países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e outras nações para colaborar da melhor forma possível para o resgate seguro.

Apesar da morte de um dos mergulhadores, fica uma lição especialmente num tempo em que há tanto egoísmo e individualismo. Se valoriza tão pouco a vida e tantos forçam estrelato, quando os verdadeiro heróis nascem da simplicidade, humildade, anonimato e força de vontade. O espírito de aventura e de um grupo de crianças e seu treinador que queria apenas desbravar o desconhecido numa área de cavernas teve um final feliz graças a uma extraordinária capacidade de vencer o medo e manter a esperança, a união e a fé. A equipe e todos os envolvidos na operação bem sucedida do resgate ficarão na história do período que coincidiu com a Copa do Mundo.

Candidatos da região

A cada quatro anos se fala da necessidade de ter representantes locais. Mas o que se desenha não é exatamente isto, principalmente pelo número de pré-candidatos, tanto quanto os de fora que buscam uma fatia do eleitorado local. Da mesma forma candidatos locais tem ido buscar votos fora. É o caso do pré-candidato Sidnei Eckert que está fazendo uma verdadeira maratona não só na região, mas também em municípios da Região Metropolitana e Vale do Rio Pardo. Pré-candidatos que concorrem pela primeira vez e que ainda não são tão conhecidos apostam que diante da possibilidade de ter um grande índice de abstenções, a possibilidade de se elegerem aumenta porque baixa o número de votos necessários para conquistar uma cadeira.

Oficialização de candidatos

Finalizada a Copa do Mundo, as atenções se voltam para as eleições do dia 7 de outubro. Com um quadro muito indefinido em relação a candidatos, resta esperar pelas convenções e datas limites para o registro de candidaturas. As convenções ocorrem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto e a data limite para o registro dos que postulam concorrer para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual é no dia 15 de agosto.

Campanha curta

Além do descrédito na classe política, uma campanha muito curta vai prejudicar um debate mais aprofundado sobre o que é relevante para o país retomar o desenvolvimento. Na realidade, se analisarmos bem, especialmente na esfera majoritária, envolvendo a presidência da República, estamos em palanque eleitoral há mais de quatro anos, o que contribuiu para que a população se decepcionasse e paralelamente pouco se realizasse. Avançamos muito pouco nas pautas prioritárias e é difícil prever o que vem pela frente. Entretanto, não podemos abrir mão das nossas convicções pessoais e tentar votar da melhor forma possível.

Frio e chuva

O inverno rigoroso, com chuva e frio, afeta principalmente crianças e idosos. Pessoas acima de 60 anos e aposentados também são atingidos pela inflação de remédios, produtos de higiene, energia, alimentação e outros itens.

