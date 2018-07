O Alto Taquari - Cotidiano

Culinária

Com o objetivo de estimular o interesse de crianças entre 6 e 12 anos a experimentar alimentos novos, coloridos e sem embalagens (não industrializados), a nutricionista Claudia da Silveira Rohr e a clínica Corpus, de Arroio do Meio, realizaram na tarde de terça-feira, 24, com duração de três horas, o projeto Cozinhando com a Nutri.

As crianças puderam, na prática, preparar receitas de doces e salgados desde a escolha dos ingredientes até a preparação dos alimentos que depois de prontos foram degustados pelos participantes. Atentos, os pequenos não perderam nenhum detalhe. Entre os alimentos preparados estavam salgadinho proteico; palitos de vegetais; prestígio fácil; refresco caseiro; cupcake de chocolate e muffin salgado de cenoura com recheio cremoso. Toda a infraestrutura para a realização do curso pertence à clínica.

A nutricionista Claudia da Silveira Rohr, que ministrou o curso, ressalta a importância da preparação dos alimentos pelas mãos dos pequenos, que com conhecimento podem preparar seus próprios alimentos de forma mais saudável e o melhor: em casa. “Dessa forma eles aprendem a fazer pratos saudáveis, gostosos e nutritivos deixando de lado os produtos industrializados, cheios de ingredientes que nem sequer conhecemos (corantes, conservantes, adoçantes, sal). Assim, podem constatar que a preparação é fácil e sem segredos”, frisa.

Além do curso direcionado a crianças, Claudia também ministra cursos direcionados a adolescentes e adultos de todas as idades a quem ensina receitas de pizzas, tapioca, lanches saudáveis, refeições fitness, entre outras. “Organizamos o curso de acordo com as necessidades de cada grupo. É um momento descontraído, recheado de muito sabor, amor e conhecimento”, frisa.

Por daiane