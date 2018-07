Saúde

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Rui Barbosa e o distrito de Forqueta, em Arroio do Meio, contam com um novo médico desde a segunda quinzena de junho. O clínico geral, Dr. Vinícius Azevedo Spironello, formado pela Universidade Católica de Pelotas, atende diariamente na UBS do bairro e em segundas à tarde na subprefeitura de Forqueta.

De acordo com o Secretário Municipal da Saúde, Gustavo Zanotelli, o médico foi contratado pelo município para completar a equipe da UBS de Rui Barbosa, que aguardava reposição do Ministério da Saúde, através do programa do governo federal Mais Médicos, o que não aconteceu. “Pensando no bem-estar das nossas famílias, o município contratou o profissional com recursos próprios, para manter o atendimento de qualidade que a nossa comunidade merece”, afirma. “Lembrando que Arroio do Meio investe cerca de 25% do orçamento em saúde, com equipes completas nas unidades dos bairros, ampliação do horário de atendimento no Posto Central e implantação do sistema de agendamento de consultas, visando maior conforto e bem-estar ao cidadão”, reforça.

De acordo com o Dr. Spironello, a partir da próxima quinta-feira, 12, às 14h, a UBS Rui Barbosa promoverá encontros mensais, sempre na segunda quinta-feira do mês, para explanar temáticas de saúde preventiva, sugeridas pelas famílias do bairro. No primeiro encontro o médico abordará o tema hipertensão. Toda a comunidade é convidada a participar.

Por daiane