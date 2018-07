Agricultura

A Administração Municipal de Travesseiro recebeu na última semana um trator agrícola pelo valor de R$ 155 mil. A aquisição foi feita com uma verba federal através de emenda parlamentar de R$ 120 mil mais a contrapartida do município de R$ 35.500,00. De posse do município, o trator será repassado para a Associação de Agricultores de Picada Essig, que poderá realizar diversas atividades por conta própria, sem ter a necessidade de solicitar os serviços da secretaria de Agricultura.

Por daiane