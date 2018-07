Educação

A Administração Municipal de Travesseiro realizou no final da tarde de sexta-feira, dia 29, a inauguração da obra de novas salas de aula e reformas na Escola de Educação Infantil Criança Esperança. O projeto consta de duas salas para as turmas do berçário (de zero a 02 anos) e uma sala para refeitório, totalizando 171m² de construção mais uma reforma de pouco mais de 50m2 totalizando 221m2. O valor investido é de R$ 168 mil, recursos próprios do município. As novas salas já estão em funcionamento e estão sendo ocupadas por 23 crianças das turmas do Berçário A e B.

Durante a inauguração o prefeito Genésio Hofstetter disse que o município tem uma previsão, segundo dados da secretaria da Saúde, de ter nos próximos meses o nascimento de 29 crianças. “Esta obra vem para aumentar o espaço e qualificar os ambientes. As mães que trabalham no município têm a tranquilidade de poder deixar seu filho enquanto estão no serviço”, disse o prefeito.

Por daiane