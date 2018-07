Obras

A Administração Municipal de Pouso Novo recebeu esta semana um rolo compactador adquirido através de processo de licitação da empresa Bertinatto Maquinas Eireli, de Porto Alegre, pelo valor de R$ 282 mil. A aquisição foi feita com uma emenda de R$ 250 mil do deputado federal Luiz Carlos Busato (PTB) com contrapartida do município de R$ 32 mil. O pleito teve a participação do vereador Ademir Ferrari (PTB). O equipamento deverá auxiliar na realização de serviços das secretarias de Obras e Agricultura. O rolo é do sistema vibratório com tambor liso de 1,5 metro de diâmetro e largura de 2,13 metros com potência de 141 HP e peso de 12.300 kgs.

O prefeito Aloísio Brock disse que com o novo equipamento será possível melhorar a qualidade de algumas estradas no interior do município, facilitando o deslocamento dos munícipes e também de veículos que fazem o transporte da produção. Disse que alguns trechos de estradas são bastante castigados, principalmente em períodos de chuva, onde o material colocado nessas vias é carregado deixando-as em más condições. “O rolo compactador irá auxiliar nos trabalhos de recuperação e manutenção de estradas em todo o município”, frisou.

Esta é a segunda compra de valor feita pelo município. Recentemente adquiriu um caminhão Volkswagem, modelo Constellation, truque com capacidade para 12m3 ou 23 toneladas com investimento de R$ 276 mil. O município também aguarda a entrega de implementos agrícolas adquiridos no valor de R$ 100 mil, incluindo duas ensiladeiras, um distribuidor de dejetos, uma carreta basculante metálica, um arado subsolador e um grampo raspado. Outra aquisição programada é uma ambulância Furgão Tipo A de simples remoção que será efetuada com uma verba federal de R$ 170 mil; um veículo para a secretaria da Saúde e equipamentos para a Unidade Sanitária.

Por daiane