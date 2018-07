Geral

Na última quarta-feira de cada mês, os trabalhadores do comércio de Arroio do Meio têm encontro marcado na Rua de Eventos para troca de experiências e compartilhar momentos positivos, profissionais e pessoais, que possam agregar conhecimento. A iniciativa intitulada Mateando com a CDL e idealizada pela presidente da entidade, Leonísia Kunzler, tem como objetivo aproximar as pessoas que trabalham no comércio e ocorre entre às 12h e 13h30min, período em que os trabalhadores possuem tempo livre.

A Ervateira Ximango é parceira do evento e disponibiliza a erva e água quente, ficando cuias e bombas a cargo dos participantes. Também são parceiras a Administração Municipal e a Requinte Chocolatteria que distribui bombons aos trabalhadores.

O primeiro encontro, ocorrido quarta-feira, reuniu dezenas de pessoas que não se intimidaram com o tempo chuvoso e frio. Entusiasmada, Leonisia reitera que o encontro serve também para promover o contato entre as pessoas, deixando assim o aparelho celular em segundo plano. “Precisamos sair do mundo virtual e viver o mundo real”, destaca.

Na ocasião a nutricionista Cláudia da Silveira Rohr falou dos benefícios do chimarrão e a importância das pessoas se hidratarem no inverno. Sobre a bebida símbolo do Rio Grande do Sul, destacou que o chimarrão é antioxidante, por isso protege o coração. Também é diurético e previne doenças como colesterol e o diabetes, além de ser anti-inflamatório. Entretanto, destaca que a temperatura da água não deve ultrapassar os 70°. “Sorver um bom chimarrão pela manhã é excelente e deixa a pessoa mais animada para praticar exercícios físicos, trabalhar e também melhora o humor”, lembra.

A nutricionista evidenciou ainda a importância de beber água em abundância o que não pode ser substituída pelo chimarrão. Chamou a atenção para a ingestão do líquido também no inverno, período que o consumo de água por parte das pessoas é menor. Nesse sentido fala que o corpo humano é regulado pela água e quanto maior sua ingestão, menor a desidratação.

Por daiane