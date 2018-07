Geral

No feriado municipal de 25 de julho, Dia do Colono e Motorista, a Administração Municipal de Marques de Souza realizou a sua primeira prestação pública de contas das ações da atual gestão. O almoço com agricultores realizado no salão da União Centenária também ficou marcado pela entrega do Cheque Leite, que direcionou R$ 93,3 mil a 194 bovinocultores.

O novo programa de bonificação substitui o extinto auxílio veterinário, que em 2017 destinou R$ 70 mil para finalidades específicas. A nova modalidade de incentivo tem como indexador a produção do talão, amplia as possiblidades e dá mais liberdade aos produtores utilizarem os recursos. Os valores dos bônus variam entre R$ 100 e R$ 3,8 mil. Lembrando que suinocultores e avicultores têm sido incentivados com terraplanagens, limpeza de aviários e transporte de dejetos.

O vice-prefeito Lucas Alberto Stoll usou como referência as prioridades de governo elencadas pela própria população e que mantém um roteiro. Entre as realizações: a economia de R$ 640 mil anuais com o corte de CCs e FGs e R$ 400 mil com a revisão de contratos; investimentos de R$ 1,3 milhão na Saúde, sendo R$ 630 mil no hospital, com ampliação do atendimento nos distritos e Centro; a modernização do parque de máquinas visando a melhoria dos serviços prestados nas Obras e Agricultura; o Condomínio Avícola da Cosuel; implantação do contraturno no ensino público; convênio técnico agrícola com o Colégio Teutônia e qualificação contínua do corpo discente; melhorias na infraestrutura nos distritos; desapropriações e incorporações de áreas para proporcionar mais qualidade de vida aos munícipes em médio e longo prazo, como a revitalização da orla do rio Forqueta e paisagismo em frente à escola infantil; revitalização da praça central; parceria com o Senar, identificação das potencialidades turísticas, treinamento e execução de projetos de turismo rural e a campanha de incentivo ao comércio local e qualificação das agroindústrias. “Estamos felizes em compartilhar e queremos reafirmar o compromisso do poder público com a comunidade”, pontuou Stoll que também agradeceu o empenho da equipe de governo, pareceria com poder Legislativo e apoio dos assessores Renato Zanella e Áurio Scherer, no desenvolvimento de ações e relações institucionais em nível regional, estadual e federal.

Emocionado, o prefeito Edmilson Döor, o Brida, se disse orgulhoso e feliz em atender a vontade coletiva da comunidade local. Afirmou acreditar num futuro melhor para o país, por meio do comprometimento e sintonia, entre o empenho dos gestores e participação popular. Brida também falou de adequações no programa Milho Troca-Troca, que tornou necessário antecipar o período de inscrições, o que levou muitos agricultores a perderem o prazo. Lembrando que em 2017 sobraram 100 sacos.

O bovinocultor de leite Rafael Luiz Stacke, 33 anos, de Picada May, com produção de 298 mil litros em 2017, recebeu o maior bônus de R$ 3,8 mil. Ele lembra que o corte do auxílio veterinário, fez os agricultores saírem da zona de conforto e buscarem qualificação em cursos práticos de veterinária e inseminação para depender menos de terceiros. “Possivelmente vou usar para compra de medicamentos e insumos”.

Na sequência da programação houve show com o humorista Zé Calvi.

Por daiane