Obras

Está em execução desde junho a pavimentação com pedras regulares de basalto da rua Pernambuco, no bairro Aimoré, Arroio do Meio. O calçamento beneficiará 14 lotes, num total de 1.000,72m² de área pavimentada. A execução está por conta da empresa Palmas Indústria de Artefatos de Cimento, contratada pelos moradores.

A obra será viabilizada pelos moldes de pavimentação associativa, que prevê o financiamento do material, contratação da empresa e mão de obra por parte dos moradores. A prefeitura, por sua vez, elabora o projeto de engenharia, disponibiliza máquinas para a execução dos serviços de drenagem, terraplenagem e patrolamento da via, além de acompanhar e fiscalizar o andamento da obra.

Desde 2017 foram pavimentados 11 trechos de ruas através do modelo associativo. Mais três devem iniciar nos próximos dias nesse sistema que valoriza a iniciativa dos moradores e agiliza o avanço das obras, totalizando cerca de 13 mil metros quadrados de vias pavimentadas.

Por daiane