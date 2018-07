Geral

A Seleção Brasileira venceu o México nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, na segunda-feira, dia 02, e hoje às 15h, disputa as quartas de final contra a Bélgica na Arena Kazan. Em função do jogo, muitos órgãos públicos vão ter expediente alterado. Caso o Brasil avance para as semifinais, com jogo previsto para terça-feira, às 15h, os horários serão os mesmos de hoje.

Veja como fica o atendimento das repartições públicas na microrregião:

Prefeituras:

Arroio do Meio: turno único das 7h às 13h

Capitão: turno único das 8h às 14h

Marques de Souza: turno único das 7h30min às 14h30min

Travesseiro: turno único das 7h às 13h

Pouso Novo: turno único das 7h às 13h

Ministério Público, Fórum, Delegacia de Polícia, Inspetoria Veterinária e Cartório Eleitoral de Arroio do Meio: turno único das 8h às 14h

Banrisul, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil: das 9h às 13h

Sicredi de Arroio do Meio: 9h às 14h30min

Sicredi de Capitão e Pouso Novo: expediente normal

Sicredi Marques de Souza e Travesseiro: turno único das 9h às 13h

A maioria das escolas terá aula normal. No horário do jogo os alunos e professores poderão acompanhar a transmissão nas instituições e transporte estudantil fica inalterado. Em Arroio do Meio, alunos com autorização dos pais, serão liberados para assistirem em casa.

Em Marques de Souza, a definição para assistir o jogo ou realizar outra atividade ocorrerá por meio de consenso entre corpos discente e docente.

Em Travesseiro os alunos acompanham o primeiro tempo na escola e na sequência se deslocam para casa com o transporte estudantil.

Em Pouso Novo não haverá aula na sexta-feira em decorrência de reunião dos professores em Soledade. Na terça-feira, se o Brasil avançar às semifinais,os alunos acompanham o jogo nas escolas.

