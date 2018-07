Bocha

O Campeonato Regional de Bocha Noturno, realizou na sexta-feira, dia 13, os jogos da 1ª rodada do returno, onde jogaram em Lajeado, Cumpadis Bar 1 x 2 Dona Rita; em Roca Sales, Bar Central 2 x 1 Brasinha/Capitão; em Colinas, Ano Bom 3 x 0 Rudi Bar e em Imigrante, Bar do Celo 2 x 1 Bar do Canhoto/Lajeado. A partida m arcada entre Cruzeiro x Bar do Maneco/Lajeado, será realizado neste sábado, dia 21, em Marques de Souza.

Classificação – Chave “A” - 1º, Dona Rita 16p; 2º, Brasinha 13p; 3º, Bar do Canhoto 09p; 4º, Ano Bom 08p e em 5º, Bar do Maneco 07 pontos. Chave “B” - 1º, Cumpadis Bar 09p; 2º, Cruzeiro 07p; 3º, Bar Central 08p; 4º, Bar do Celo 05p e em5º, Rudi Bar 04 pontos.

O torneio continua na noite desta sexta-feira, dia 20, com a realização da 2ª rodada do returno da primeira fase que vai reunir em Dona Rita, Dona Rita x Bar Central/Roca Sales; em Lajeado, Bar do Canhoto x Rudi Bar/Bom Retiro; em Colinas, Ano Bom x Cruzeiro/Marques de Souza; em Lajeado, Bar do Maneco x Cumpadis Bar/Lajeado e em Capitão, Brasinha x Bar do Celo/Imigrante. Os jogos iniciam às 20 horas com uma dupla e dois trios por partida.

Por daiane