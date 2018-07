Futsal

O Campeonato Municipal de Futsal de Travesseiro, promovido pela Litrafa com apoio da Administração Municipal, realizou no sábado, dia 14, os jogos da 5ª rodada no Ginásio de Picada Essig, onde jogaram Segura Minha Bolsa 3 x 1 Amigas do Neu (Feminino), São João 5 x 3 Maragatos (Força Livre), Madeireira Travesseiro 3 x 2 São João (Veterano), São Miguel 5 x 4 Oque Importa (Força Livre) e Escolinha de Travesseiro 3 x 2 Desimpedidos (Sub-16).

O torneio continua nesta sexta-feira, dia 20, com a realização dos jogos da 6ª rodada no Ginásio de Linha Cairu, onde jogam SPT x São João (Força Livre), Escolinha de Travesseiro x A Base Vem Forte (Sub-16), AERJ x Laranja Mecânica (Força Livre), Oque Sobrou x Maragatos (Veteranos) e Los Amigos x Esquadrão (Força Livre). Os jogos iniciam às 19h30min. O torneio realiza jogos nas categorias Sub-16, com quatro equipes; Feminino, com três equipes; Veterano, com quatro equipes e Força-Livre, com 11 equipes divididas em duas chaves.

Por daiane