Futsal

O 20º Campeonato Municipal de Futsal de Capitão – Taça Sicredi, realizou na quarta-feira, dia 18, os jogos da 3ª rodada no Ginásio do Sete, em Capitão, onde jogaram União 0 x 3 Galácticos (Força Livre), Harmonia “A” 4 x 0 Harmonia “B” (Força Livre), Nova Bréscia 9 x 0 Ki-Poder (Feminino), Bayern Mulekes 8 x 3 Malandramente (Força Livre) e Xurupita 6 x 3 São Luiz (Força Livre). O certame terá continuidade nesta sexta-feira, dia 27, com os jogos da 4ª rodada em Linha Argola, onde jogam Harmonia “A” x São Luiz, Wikens x Al-Quaeda, Xurupita x Meia Bocha, Galácticos x Cafumangos e Linha Argola x Polêmicos.

Por daiane