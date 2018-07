Futsal

A rodada de abertura do 20º Campeonato Municipal de Futsal de Capitão – Taça Sicredi, que estava programada para a noite da última sexta-feira, foi transferida para a noite de hoje na quadra de esportes do Internacional de São Luiz. O cancelamento dos jogos foi devido a umidade existente no salão que não permitiu a prática de esporte. O torneio, que é uma promoção do Departamento de Esportes da Prefeitura de Capitão, conta com a participação de quatro equipes na categoria Feminino e 14 equipes na categoria Força Livre, divididas em duas chaves de sete, com a classificação de quatro em cada chave.

A primeira rodada indica a realização de cinco jogos, todos valendo pela categoria Força Livre. Os jogos iniciam às 19 horas reunindo Bayern de Mulekes x Polêmicos, São Luiz x Harmonia “B”, União x Cafumangos, Xurupita x Harmonia A e Linha Argola x Galácticos. A 2ª rodada está agendada para o ginásio de Linha Marinheira; a 3ª rodada no Ginásio do Sete de Capitão e a 4ª rodada em Linha Argola. O restante dos jogos devem ser realizados no Ginásio Municipal de Esportes ao lado da Escola Municipal Construindo o Saber.

Por daiane