A 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio, que será realizada no domingo, 22 de julho, das 10h às 17h, na Rua de Eventos/Espaço da Família, convida artistas plásticos interessados em expor suas telas no Clube Esportivo, a efetuarem inscrição até a próxima quarta-feira, 18. O período também é válido para inscrições de artistas locais interessados em participar do Palco de Talentos instalado junto ao evento, que estará aberto a talentos individuais das 10h às 13h. Interessados em abrilhantar o evento com manifestações artístico-culturais podem se inscrever gratuitamente na Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604. Mais informações através do fone (51) 3716 1166, ramal 211.

A abertura do evento contará com a participação do Coral Municipal. A manhã será reservada para apresentação de talentos individuais e à tarde, participação de grupos integrantes do Núcleo Municipal de Cultura e Dança Sênior. O encerramento ficará por conta da Orquestra da Escola Municipal Princesa Isabel e dança de integração com os grupos folclóricos do município.

Estão confirmados 22 expositores para a Feira, incluindo padarias, confeitarias, agroindústrias e sorveterias, que irão expor e comercializar dezenas de variedades em doces, salgados, biscoitos/bolachas, cucas, pães, linguiças, salsichões, conservas, tortas, bolos, pizzas, linha integral, entre outros. Além disso, a Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam), estará comercializando bebidas como café, leite, chá, suco, água e refrigerante. Haverá Praça de Alimentação com alimentos preparados na hora. O acesso é gratuito e cada visitante paga pelo seu consumo.

Além de gastronomia e atrações artístico-culturais, o espaço terá a participação da Ervateira Ximango, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Associação das Artesãs Arroio do Meio em Arte, Associação dos Meliponicultores do Vale do Taquari, Câmara de Dirigentes Lojistas, Espaço Casa do Museu, brinquedos infláveis, entre outros.

A 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio é uma iniciativa da Administração Municipal, por meio das secretarias de Indústria, Comércio e Turismo e Educação e Cultura. O evento atende a temática abordada pelo grupo Conversando sobre Turismo, que se reúne mensalmente na Casa do Museu. Os principais objetivos são o fomento aos empreendedores locais e valorização da diversidade, cultura e qualidade dos alimentos produzidos em Arroio do Meio.

