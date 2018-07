Geral

Foi lançada na segunda-feira, no gabinete do Executivo de Arroio do Meio, a segunda etapa de credenciamento no Cadastro Municipal de Moradia Popular. O evento, coordenado pelo prefeito Klaus Werner Schnack, contou com a presença de autoridades, representantes de entidades, setores públicos envolvidos e dos moradores beneficiados com a primeira etapa dos lotes.

De acordo com o edital, podem se inscrever famílias que recebem até três salários mínimos, com tempo comprovado de emprego fixo e residentes há mais de cinco anos em Arroio do Meio. As inscrições iniciaram na terça-feira, dia 17 de julho e se estendem até 17 de setembro e devem ser feitas no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), localizado na rua Gustavo Wienandts, nº 485. A avaliação dos inscritos será feita por uma comissão.

O edital disponibiliza 10 lotes a preço de custo, por meio da prefeitura, além de outras unidades direto com o proprietário do loteamento localizado na rua Dona Rita, bairro São Caetano. A proposta viabiliza o financiamento bancário para as famílias beneficiadas, para aquisição do terreno e edificação da residência. O edital, na íntegra, pode ser acessado no portal do município www.arroiodomeiors.com.br na sessão de Publicações Legais/Habitação.

Casa própria

Instalado no loteamento desde 2016, o industriário Claudiomiro da Silva falou ao grupo da satisfação de ter a casa própria. “Agora estamos pagando o que é da gente”, comemora. “O valor mais baixo do terreno nos permitiu fazer uma casinha um pouco maior”, afirma. Schnack salientou que o loteamento oportuniza a concretização do sonho da casa própria para famílias que mantém sua organização de trabalho e finanças, mas que teriam dificuldade em pagar o valor convencional de um terreno. “Nosso objetivo é oportunizar condições para que as famílias de baixa renda também possam conquistar sua casa própria através do seu emprego”, destaca.

Ao se manifestarem, o presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Kreutz, o presidente da Acisam, Adailton Cé e a vice-prefeita Eluise Hammes, destacaram a importância de o município intervir para que as famílias consigam ter sua casa própria. Adailton também observou que o município ganha como um todo, pois além das famílias beneficiadas, trata-se de um investimento na comunidade arroio-meense e que movimenta o setor da construção civil gerando empregos e distribuindo renda. O representante da Caixa Econômica Federal, Guilherme Stimamiglio, reforçou que a instituição bancária busca criar condições para que as famílias, assim como a de Claudiomiro, possam sentir a alegria de conquistar a casa própria.

Histórico do Loteamento Residencial Popular Dona Rita: A primeira etapa foi realizada em 2014, a partir da Lei nº 2.894/2010, que autoriza a instituição do Programa Habitacional de Loteamento Residencial, em parceria com proprietários da área de 21.787,12 m². Em face dos serviços de infraestrutura executados na época pelo Poder Público no local, num investimento de cerca de R$ 400 mil, os proprietários cederam 28 lotes ao município. Os demais são comercializados pelos proprietários, atendendo as condições estabelecidas pelo programa municipal de habitação. Cada terreno tem cerca de 230 m².

Por daiane