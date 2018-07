Obras

Contrariando a instabilidade climática, foi executada essa semana a pavimentação asfáltica do segundo quilômetro da VRS 482, pela estrada geral Dona Rita, em Arroio do Meio. A retomada da obra é fruto do Termo de Cooperação Técnica assinado em março desse ano pelo prefeito Klaus Werner Schnack, junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), na presença de líderes locais e do Estado.

O Termo de Cooperação Técnica permite a parceria direta entre Município e Daer sobre os serviços iniciados. A partir dessa decisão, a Administração Municipal disponibilizou maquinários e servidores públicos para executar a etapa da obra que preparou a via para receber o asfalto, enquanto o Daer forneceu material para o avanço da pavimentação. Os trabalhos iniciaram logo após a assinatura do documento, com a limpeza, colocação de material e liberação da galeria interditada desde 2017 junto ao Clube Esperança de Dona Rita.

O prefeito Klaus Schnack comemora a conquista e afirma que segue trabalhando para o avanço da pavimentação. “Agradecemos a comunidade pela parceria e compreensão em torno desta obra, aos servidores públicos municipais que se dedicaram no preparo da via para receber o asfalto, aos engenheiros e direção do Daer que se empenharam para a concretização desta etapa e ao Governo do Estado, que apesar de todas as dificuldades que enfrenta, fez esforços para viabilizar esse avanço”.

Por daiane