Agricultura

Um Dia de Campo está agendado para o dia 09 de agosto nas propriedades de Ruben Nied e Heinz Bender, em Picada Essig/Travesseiro, para tratar de higienização da ordenha e qualidade do leite, manejo de solos e adubação de pastagens, proteção de fontes de água e gestão da propriedade rural. A programação inicia às 13h30min com a participação da secretaria da Agricultura de Travesseiro, secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Emater-Ascar/RS com apoio do Sicredi.

Por daiane