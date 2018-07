Geral

O CTG Tropilhas da Serra, de Pouso Novo, dirigido pelo patrão Renato Compagnoni, realiza domingo, dia 22, a sua tradicional Festa do Colono e Motorista como homenagem para estas duas classes pela passagem do seu dia na quarta-feira, dia 25.

A programação inicia às 10 horas, com missa no Galpão do CTG, seguida de passeata e bênção de carros, caminhões e máquinas pelas ruas da cidade. Ao meio-dia será servido almoço pelo valor de R$ 30 por pessoa. Na parte da tarde acontece o sorteio de brindes e apresentações artísticas da invernada do CTG Tropilhas da Serra, seguido de reunião dançante com música ao vivo.

Por daiane