Obras

A unidade da Companhia Rio-Grandense de Saneamento (Corsan) de Arroio do Meio programa para a próxima semana o início da substituição da antiga rede de água com canalização de fibrocimento presente ainda em algumas vias do Centro. Os canos que possuem amianto na composição, foram instalados há cerca de 50 anos e estão chegando no limite de vida útil.

A intervenção inicia na rua Gustavo Wienandts em direção a saída da cidade. O gerente Jaime Luís Bersch, reitera que a companhia pretende agir para gerar o mínimo impacto na rotina da cidade, entretanto ressalva que alguns transtornos, como a poeira e no fluxo de trânsito, são inevitáveis, por isso pede a compreensão de todos os cidadãos.

A nova rede será de tubo de PVC com diâmetro de 150 milímetros. Os demais pontos estão na rua General Daltro Filho, na quadra da Cabana Lanches, e na Dr. João Carlos Machado, na quadra do Supermercado Languiru, que é uma das que mais possui estabelecimentos na cidade. Ao todo as obras compreendem 1,4 km. Não há prazo de conclusão.

Por daiane