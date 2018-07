Meio Ambiente

Centenas de pessoas da comunidade do Vale do Arroio Grande e localidades vizinhas compareceram ao lançamento do Concurso Espelhos D’Água, promovido pelos Amigos das Águas do Arroio Grande e Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Arroio do Meio (Codemam) na noite de quinta-feira, dia 21.

Cada participante poderá inscrever até três fotografias, com uma frase cada. A melhor foto e frase será estampada em outdoores nos dois extremos do município. As inscrições podem ser feitas até dia 15 de novembro nas escolas Duque de Caxias em Arroio Grande Central, Dona Rita e Casa Comercial Arroio Grande. A escolha será feita pela comissão e divulgada na primeira quinzena de dezembro.

No evento, o presidente da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, Rodrigo Kreutz, relembrou as etapas da campanha, que teve início durante a Campanha da Fraternidade de 2017, que defendia a preservação dos biomas. “Quando realizamos o recolhimento do lixo em janeiro, meu pai Aloísio acreditava que uma carroça bastava, e recolhemos muito mais que isso, o que traz uma dimensão mais séria sobre como a poluição pode descaracterizar nosso manancial”, observa.

A presidente do Codemam, Rose Grassi, reiterou que a mobilização proporciona um novo estímulo às questões ambientais no município no decorrer do ano.

O presidente da Comissão dos Amigos das Águas, Jean Kehl, destacou a importância de cada um fazer a sua parte, no que tange à proteção do meio ambiente e que mundo deixaremos para as próximas gerações. “Cada um de nós é uma gota no oceano”, salientou.

A vice-prefeita Eluise Hammes, explicou que a escolha do nome do concurso projeta uma ambição sobre a qualidade dos recursos hídricos que queremos e podemos ter. O evento ainda contou com a participação dos secretários de Obras, Paulo Roberto Heck, de Educação, Mara Betina Forneck, professores, alunos de diversas instituições de ensino municipais, representantes do Codemam, servidores públicos, empresários, líderes e comunidade em geral.

Após o lançamento do concurso, o público prestigiou a peça teatral Lá na casa da vizinha, do Grupo Luz e Cena, de Novo Hamburgo. A dramaturgia fez uma reflexão sobre o futuro com muitas dúvidas e indagações sobre a qualidade do meio ambiente diante do desenvolvimento tecnológico.

Por daiane