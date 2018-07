Geral

Ederson Rheinheimer, 35 anos, morador do bairro Aimoré, é um motorista cauteloso e consciente na direção do veículo. Ao pegar a estrada deixa de lado ansiedades e preocupações que podem interferir na condução do Bruto, uma carreta Scânia, destinada ao transporte de combustíveis. Os cinco anos de experiência nesse tipo de transporte fizeram de Eder, como é conhecido, um condutor prudente para desempenhar uma atividade que requer atenção especial em razão do perigo que esse tipo de carga oferece. Os riscos vão desde a explosão em caso de acidente até a contaminação da vegetação, cursos d’água, rios e lagos em caso de vazamento.

Eder conta que o desejo em ser motorista de produtos perigosos surgiu quando ainda trabalhava como frentista em um posto de combustíveis, em Arroio do Meio. Como já possuía CNH para caminhão, o passo seguinte foi frequentar o Curso de Movimentação de Produtos Perigosos – Mopp, o que o qualificou para a atividade. Porém, a oportunidade que foi abraçada por ele, veio após trabalhar transportando ração para uma integradora, o que rendeu boa experiência na condução de veículos pesados.

Com uma rotina diária que inicia por volta das cinco horas e se estende durante todo o dia, Eder faz a distribuição de combustíveis variados entre gasolina, álcool e diesel, provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas para 14 postos de combustíveis do Vale do Taquari. Realizado, não consegue imaginar-se desempenhando outra atividade.

Consciente de suas responsabilidades, ele lembra que a atividade requer muitos cuidados que vão além da condução do veículo, citando atribuições que vão desde o manuseio do combustível no momento da entrega até o procedimento correto em casos de acidentes. “Cada nota fiscal possui um envelope, no qual existem procedimentos a serem seguidos em caso de acidente. Inclusive números de telefones de órgãos ambientais que devem ser acionados imediatamente em caso de vazamento do produto”, salienta.

A distribuição do combustível no veículo também merece atenção. Com um veículo extenso, 14 metros de comprimento, a carreta dirigida por Eder possui capacidade para transportar 35 mil litros de combustível que é armazenado em tanques individuais, seis ao total. Fala que o combustível deve ser distribuído de forma uniforme nos tanques de modo que não prejudique a condução do veículo e a dirigibilidade. Nesse sentido cita que a velocidade não deve ultrapassar os 80 km/h em condições normais de tempo. Já em condições adversas, a exemplo de chuva, a velocidade máxima é de 60 Km/h. Lembra ainda de outros cuidados devem ser adotados tanto no carregamento quanto no descarregamento, a exemplo do uso de Equipamento de Proteção Individual citando capacete, óculos de proteção, coturno e vestimenta de manga comprida com o objetivo de contaminação.

Requisitos

Ser maior de 21 anos;

Estar habilitado em uma das categorias “B”, “C”, “D” ou “E”;

Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;

Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

Produtos considerados perigosos:

• Líquidos inflamáveis;

• Produtos transportados a altas temperaturas;

• Explosivos;

• Gases;

• Sólidos inflamáveis;

• Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos;

• Substâncias tóxicas e substâncias infectantes;

• Substâncias radioativas;

• Corrosivos;

• Substâncias perigosas diversas.

Por daiane