Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), inicia domingo, dia 29, a disputa da Série “A” do Campeonato Regional de Futebol de 2018. O torneio tem a participação de 21 clubes de 16 municípios. Na primeira fase as equipes vão estar divididas em três chaves de sete, classificando cinco equipes em cada chave e o melhor sexto colocado. A disputa será dentro da chave em turno único. No final desta fase será formado um ranking do 1º ao 16º colocado para a disputa de jogos eliminatórios com ida e volta da segunda fase.

Na chave “A” jogam Flor de Maio, Esperança-RB, Estudiantes, Juventude de Brochier, Juventude de Westfália, Rudibar e Imigrante de Estrela. Na chave “B”, teremos Sete de São Caetano, Sete de Capitão, Brasil de Marques de Souza, Cruzeiro de Vespasiano Correa, Taquariense, Independente de Cruzeiro do Sul e Palanque. Na chave “C” jogam Rui Barbosa, Pouso Novo, São Cristovão, Ouro Verde de Encantado, Assespe de Venâncio Aires, Atlético Gaúcho de Teutônia e Boavistense de Boa Vista do Sul.

Primeira rodada

A primeira mudança necessária foi referente a realização de uma partida inaugural no sábado, dia 28, envolvendo o Flor de Maio e o Esperança de Rui Barbosa. Sem haver uma consulta prévia aos dirigentes, a Aslivata teve que transferir esta partida para domingo no campo do Flor de Maio de Linha Travessa. Sabe-se que o Esperança não aceitou jogar no sábado. A primeira rodada ainda apresenta em São Caetano, Sete x Cruzeiro de Vespasiano Correa; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x São Cristovão; em Pouso Novo, Pouso Novo x Boavistense; em Taquari, Taquariense x Brasil de Marques de Souza; em Conventos, Estudiantes x Juventude de Brochier; em Westfália, Juventude x Rudibar; em Cruzeiro do Sul, Independente x Palanque e em Venâncio Aires, Assespe x Ouro Verde. Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h30min e dos titulares às 15h30min.

Clubes participantes

O certame deste ano promete melhorar a qualidade técnica dos jogos a partir do aumento do número de jogadores que vem de fora da região. Praticamente todas as equipes estão trazendo jogadores novos que ainda não são conhecidos pelos torcedores. Arroio do Meio participa com três equipes. O Sete de São Caetano, campeão municipal de 2018, será treinado pelo popular Pantera. O Rui Barbosa, vice no municipal tem no comando técnico Ademir Ajardo. O Esperança de Rui Barbosa traz de volta para o cenário esportivo o popular Tampinha. Em Capitão, o Sete vem com Arlei Heflinger, treinador de renome no futebol regional. O Brasil de Marques de Souza achou solução dentro do município. A equipe vai ser treinada por Airton Schmitt. O Pouso Novo, clube que disputa seu segundo regional, encontrou uma solução caseira como comandante: Ricardo Brenner.

Série “B” e Veteranos

A Aslivata também está organizando a disputa de torneios nas categorias da Série “B” e Veteranos. A Série “B” ainda estava em aberto até no começo desta semana com pouca adesão de clubes. Nesta categoria os jogos acontecem com uma única equipe por clube e com rodadas duplas. Os atletas devem ter seu vínculo dentro do município de origem de cada clube. A categoria de Veteranos fechou um grupo de 12 clubes formados por atletas com idade a partir dos 40 anos, sendo que cada clube poderá inscrever até três atletas com idade entre 37 e 40 anos.

Por daiane