Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio inicia sábado, dia 28, os jogos do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos. O torneio será disputado por 13 equipes formadas por atletas que completam 40 anos no decorrer de 2018 ou mais. Cada equipe pode utilizar dois atletas da seleção de bochador “A” (ou dois de fora do município), dois da seleção de bochador “B” e dois da seleção de ponteiros. Será considerado jogador do município quem tiver título de eleitor a mais de um ano a partir do início do campeonato.

Os participantes estão divididos em duas chaves, uma com seis equipes e outra com sete equipes. Na chave “A” jogam Cruzeiro de Linha 32, Guarani de Arroio Grande, Brasil de Bicudo, Pituca, Treze de Maio, União de Arroio Grande e Esperança-RB. Na chave “B”, teremos Passo do Corvo, Glória, Amigos, São José de Palmas, Rui Barbosa e Dona Rita. Na primeira rodada teremos em Linha 32, Cruzeiro x Guarani; em Bicudo, Brasil x Pituca; em Arroio Grande, União x Treze de Maio; no Passo do Corvo, Passo x Glória; em Picada Arroio do Meio, Amigos x São José e em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Dona Rita.

Na primeira fase as equipes jogam todos contra todos dentro da chave com turno e returno classificando os quatro primeiros em cada chave que formam um ranking por percentual de aproveitamento que define os jogos da segunda fase. As equipes classificadas entre o 9º e 12º lugar disputam a repescagem e o 13º colocado será eliminado. A partir da segunda fase os jogos serão eliminatórios através do sistema de ida e volta. O encerramento está previsto para o dia 08 de dezembro. No dia 15, será realizado jantar-baile de entrega da premiação a cargo do Rui Barbosa.

Por daiane