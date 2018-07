Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou reunião na noite de terça-feira, dia 17, para acertar detalhes da realização do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos. O torneio será disputado por atletas que completam 40 anos no decorrer de 2018 ou mais. Cada equipe pode utilizar dois atletas da seleção de bochador “A” (ou dois de fora do município), dois da seleção de bochador “B” e dois da seleção de ponteiros. Será considerado jogador do município quem tiver título de eleitor a mais de um ano a partir do início do campeonato.

Na reunião de terça-feira as equipes fizeram a entrega das fichas de inscrição, debateram o regulamento e participaram do sorteio das chaves e jogos da primeira rodada. O certame confirmou 13 equipes que na primeira fase vão estar divididas em duas chaves, sendo uma de sete equipes e outra de seis equipes. Na chave “A” estão Cruzeiro de Linha 32, Guarani de Arroio Grande, Brasil de Bicudo, Pituca, Treze de Maio, União de Arroio Grande e Esperança-RB. Na chave “B”, teremos Passo do Corvo, Glória, Amigos, São José de Palmas, Rui Barbosa e Dona Rita. O certame realiza primeira rodada no dia 28 de julho, quando jogam Cruzeiro x Guarani, Brasil x Pituca, Treze x União, Passo x Glória, Amigos x São José e Rui Barbosa x Dona Rita.

Na primeira fase as equipes jogam todos contra todos dentro da chave com turno e returno. No final desta fase será formado um ranking que vai classificar os oito primeiros por percentual de aproveitamento. As equipes classificadas entre o 9º e 12º lugar disputam a repescagem e o 13º colocado será eliminado. A partir da segunda fase os jogos serão eliminatórios através do sistema de ida e volta. O encerramento está previsto para o dia 08 de dezembro. No dia 15, será realizado jantar-baile de entrega da premiação a cargo do Rui Barbosa.

Para este torneio vale a seguinte Seleção: Bochador “A”- Abílio Scheid (Bigui), Benito Schwartzer, César Augusto Rodrigues, Delmar Hergessel, Jorge Rohr, José Vianei Jungkenn, Leonir Azevedo (Laone), Marino Matte, Nélio Graff e Vânio Simonetti (Mané). Bochador “B”- Danúbio Graff, Gerson Krein, Gerson Horn, Ivanor Giovanella (Falcão), Lúcio Mauro Vidaletti Blein, Marcelino Majolo, Marinho Drebes, Paulo Knecht, Ricardo Scheid (Nenê), Sérgio Biasibetti, Valmir Roveda (Chicão) e Vilnei Knecht. Ponteiros - Aldemir Gregori (Diqueta), Altemir Grassi (Nene), Derli Fernandes, Fabiano Chaves (Nego), Joarez Antunes, Nelsinho dos Santos, Sidnei da Silva e Valmor Basseggio (Maneco). A Seleção da Força Livre para disputa do campeonato de 2019 será divulgada no final do ano.

