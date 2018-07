Educação

Estão abertas as matrículas para interessados em ingressar no Ensino Fundamental noturno por meio da EJA – Educação para Jovens e Adultos. As inscrições devem ser feitas diretamente na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Barra do Forqueta, Arroio do Meio. O prefeito Klaus Werner Schnack, a vice Eluise Hammes e a secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, visitaram a escola na noite do dia 18, onde participaram da confraternização de encerramento do semestre da EJA.

A turma composta por 18 alunos está em atividade desde o segundo semestre de 2017, com formação dos Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano. Destes, nove concluíram a etapa de estudos e os demais seguem no retorno do recesso escolar de inverno. Interessados em avançar na formação, os alunos encaminharam um abaixo-assinado para a secretaria de Educação, solicitando a continuidade da EJA para o Ensino Médio em Arroio do Meio. A Administração Municipal, por sua vez, se colocou como parceira nos encaminhamentos e está analisando a viabilidade burocrática do pedido, considerando que o Ensino Médio é de competência do Estado.

Durante a visita, o prefeito agradeceu o empenho dos alunos, professores e direção da Escola pelo bom andamento da EJA no município e parabenizou a turma. “Agora vocês estão mais qualificados e prontos para avançar”, elogiou. “Parabéns a todos por se desafiarem a voltar a estudar. Isso requer coragem e força de vontade”, enalteceu.

Por daiane