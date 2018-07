Geral

O Departamento da Terceira Idade comunica que neste sábado, 21, ocorre o segundo almoço de integração do ano, para grupos convidados, no Ginásio Itororó, em Palmas, Arroio do Meio. À tarde haverá baile para todos os grupos, com saída de ônibus dos locais de costume.

Para o dia 26 de julho, Conselho e Departamento organizam programação especial alusiva ao Dia dos Avós. O evento será realizado no Centro Social/Comunidade Luterana São Paulo, a partir das 13h, com atividades voltadas aos cuidados com a saúde preventiva. À tarde haverá lanche para os participantes. Os organizadores solicitam confirmação de presença até terça-feira, 24, junto ao Departamento do Idoso, com a Coordenadora do Idoso. Entrada gratuita.

No último sábado do mês, dia 28, o grupo Vida Nova, do Esperança de Rui Barbosa, promove almoço de integração no salão Santos Reis, da Barra do Forqueta. Além do anfitrião, são convidados para este almoço os grupos Cantar e Sorrir, de Forqueta, Todos Unidos e Flor de Maio, de Forqueta Baixa. Os cartões devem ser retirados com os presidentes dos grupos ou no Departamento do Idoso, até dia 25, para fins de organização. Ônibus dos locais de costume.

Por daiane