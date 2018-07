Geral

Numa semana marcada por avanços para a comunidade de Forqueta, Arroio do Meio, o prefeito Klaus Werner Schnack, acompanhado da vice Eluise Hammes, secretários e coordenadores municipais, realizaram roteiro de visitação ao distrito na quarta-feira, 11.

O roteiro iniciou na pavimentação com pedras de basalto da rua Adolfo Schneider, que está com mais de 50% da obra executada. Ao todo serão calçados 2.843,64m², beneficiando 25 lotes, incluindo a construção de calçada de passeio, num investimento superior a R$ 210 mil, provenientes de emenda parlamentar, com contribuição dos moradores, conforme previsto em lei. Além dos representantes da Administração Municipal, a visita à obra foi acompanhada por vereadores e moradores do distrito.

Dali, o grupo seguiu para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Arlindo Back, que desde o início do ano atende 16 alunos de quatro e cinco anos em Turno Integral. O avanço na Educação Infantil foi possível graças à ampliação de 106,91m², incluindo nova sala de aula, despensa, banheiros feminino e masculino e lavanderia, além da reforma de 48,94m², que adaptou refeitório e cozinha, a partir da junção dos espaços com outra sala. O investimento foi próximo a R$ 90 mil. Junto a representantes do Círculo de Pais e Mestres e direção da escola, o grupo almoçou com as crianças, degustando o cardápio elaborado por nutricionista da secretaria de Educação, a partir dos alimentos fornecidos basicamente pela agricultura familiar.

Após o almoço com as crianças, os representantes do Executivo juntaram-se a demais líderes do distrito em frente à subprefeitura, onde estava estacionada a nova retroescavadeira destinada ao atendimento da localidade, proveniente de um pacote de equipamentos agrícolas adquiridos com recursos da bancada gaúcha. O novo equipamento substitui o antigo, usado há mais de uma década para manutenção das estradas e serviços em propriedades rurais de Forqueta.

Na oportunidade, o coordenador da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Carlos Henrique Meneghini, recordou o encontro realizado em janeiro de 2017 com empreendedores e líderes do eixo Rui Barbosa/Forqueta, que levantaram demandas necessárias para o desenvolvimento do entorno, incluindo a necessidade da Educação Infantil para a instalação e ampliação de empresas na Região. Na sequência, o secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, oficializou a contratação de um novo médico para o atendimento às famílias do distrito, atendendo solicitações levantadas durante o programa de interiorização realizado na comunidade no primeiro semestre do ano. “Em breve teremos uma profissional de enfermagem e a criação de grupos de saúde preventiva na comunidade”, complementou.

Entre os anúncios mais esperados da tarde, Schnack confirmou a implantação da etapa creche/Educação Infantil – zero a três anos a partir de 2019 no distrito. Numa decisão conjunta entre Poder Público e comunidade local, o espaço para o atendimento das crianças será adaptado junto à subprefeitura. “Desde já trabalharemos na organização do espaço físico, mobiliário e burocracia para iniciar o atendimento no próximo ano”, destacou a secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck. Entre as manifestações levantadas por representantes do Legislativo e comunidade presentes, repetiram-se agradecimentos e a importância deste avanço para o distrito. “Ficamos felizes em ver tantos setores contemplados”, afirmou o vereador Marcelo Schneider. “Até que enfim esta obra tão sonhada sai do papel”, concordou o vereador Roque Hass. “Ressaltar a sensibilidade da Administração por enxergar que o distrito tem vontade e condições de crescer. Olhar para frente e acreditar no futuro”, reforçou Paulo Grassi. “Estamos satisfeitos com tantas coisas acontecendo para o desenvolvimento do nosso distrito”, complementou a vereadora Adiles Meyer.

Para completar o roteiro, Schnack oficializou o novo subprefeito do distrito. O jovem Luis Arthur Schneider, morador da localidade, mecânico do Parque de Máquinas/secretaria de Obras há oito meses, técnico em Administração, com experiência no setor primário, setor privado, autônomo e implementos agrícolas, assume a partir da próxima semana. Schneider agradeceu a Administração pela oportunidade e pela confiança depositada e pediu o apoio de toda a comunidade e também da equipe da subprefeitura para que o distrito cresça e se desenvolva, o que beneficiará a todos. “É um desafio. Mas com o apoio da Administração e da comunidade levaremos o distrito de Forqueta para frente. Primando sempre pelo certo e pela honestidade”, salientou.

Schnack complementou. “São ações que visam o desenvolvimento da comunidade de Forqueta como um todo, com o objetivo de proporcionar conforto e bem-estar para as famílias do distrito, cuidando do bem maior que são nossas crianças”, ressaltou. Para finalizar, as equipes de Planejamento, Engenharia e Educação, líderes locais, Executivo e Legislativo visitaram o espaço que sediará o atendimento à etapa creche/Educação Infantil, que deve passar por adaptações nos próximos meses.

