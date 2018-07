Geral

Toda a comunidade de Arroio do Meio está convidada a trazer sua família e amigos para a Rua de Eventos no domingo, 22, das 10h às 17h, quando ocorre a 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio. O espaço será tomado pela diversidade de alimentos produzidos por 21 empreendedores do município, incluindo padarias, confeitarias, agroindústrias e sorveterias. Na oportunidade serão comercializadas dezenas de variedades em doces, salgados, biscoitos/bolachas, cucas, pães, linguiças, salsichões, conservas, tortas, bolos, pizzas, linha integral, sorvetes, entre outros. A Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam) estará comercializando bebidas como café, leite, chá, suco, água e refrigerante. Haverá Praça de Alimentação com alimentos preparados na hora. O acesso é gratuito e cada visitante paga pelo seu consumo.

Durante todo o dia haverá apresentações no Palco de Talentos, incluindo artistas individuais e grupos do Núcleo de Cultura. A abertura oficial será às 10h, com a participação do Coral Municipal. Pela manhã o palco segue aberto para talentos locais previamente inscritos junto à Casa do Museu. À tarde, o centro da Praça de Alimentação se transformará numa pista de apresentações de grupos de danças, iniciando pela Dança Sênior, às 13h, seguindo com categorias do Helmuth Kuhn, CTG Querência e Fröhsinn. Às 15h os olhos se voltam novamente para o palco, com a participação da Orquestra da Escola Municipal Princesa Isabel. Ao final do evento, os grupos se integram numa dança conjunta. Na parte interna do Clube Esportivo, artistas plásticos estarão expondo suas telas.

Além da variedade em gastronomia e cultura, o espaço terá ainda a participação da Ervateira Ximango, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Associação das Artesãs Arroio do Meio em Arte, Associação dos Meliponicultores do Vale do Taquari, Câmara de Dirigentes Lojistas, Espaço Casa do Museu e fotos, brinquedos infláveis, grupo Caminhos da Forqueta, entre outros. “Queremos convidar as famílias para que venham prestigiar nossos empreendedores, saborear as delícias produzidas em Arroio do Meio, tomar um chimarrão, assistir às apresentações dos nossos artistas e grupos locais e se divertir nesse domingo de integração”, reforça o prefeito Klaus Werner Schnack.

Apresentação de talentos locais e danças durante o dia

A 1ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio é uma iniciativa da Administração Municipal por meio das secretarias de Indústria, Comércio e Turismo e Educação e Cultura. O evento atende ao Plano de Governo da Gestão 2017/2020 e à temática abordada pelo grupo Conversando sobre Turismo, que se reúne mensalmente na Casa do Museu. Os principais objetivos são o fomento aos empreendedores locais e valorização da diversidade, cultura e qualidade dos alimentos produzidos em Arroio do Meio

OPORTUNIDADE DE MOSTRAR O QUE É PRODUZIDO AQUI

Com a proposta de ter algo diferente em Arroio do Meio, as irmãs Carla e Vivian Horst, do Mercado do Gordo, de Bela Vista, estão felizes com a realização da feira. Frequentadoras do grupo Conversando sobre Turismo, por diversas vezes levaram aos integrantes a ideia de ter uma festa que valorizasse o potencial gastronômico do município.

O tradicional Leitão no Tonel, realizado em Palmas, foi o pretexto das irmãs para promover um evento gastronômico no município. “Diversas vezes dei o exemplo dessa festa como forma de incentivar algo maior, pensando nos empreendedores de padarias e agroindústrias para que pudessem divulgar sua marca”, lembra Vivian.

Um ano após a ideia ser lançada, as irmãs recebem a notícia da realização da feira gastronômica com muita alegria e entusiasmo. Apesar de ser a primeira edição da festa, a expectativa delas está grande. “Ainda não sabemos como vai ser em termos de comercialização, mas o nosso principal propósito é de estar lá e ser visto. Mostrar para a comunidade arroio-meense os produtos que nosso estabelecimento oferece”, frisam.

A aposta de Carla e Vivian para o domingo está voltada para a linha de agroindústria com linguiça, tripa recheada, salame, salsichões e schmier, além da comercialização de pratos quentes.

Além disso, elas não escondem a satisfação em relação à iniciativa da feira voltada à gastronomia do município. “Estamos muito felizes, de verdade, tanto que assim que fomos comunicadas, já me coloquei à disposição para integrar a comissão organizadora da feira. E é muito bom ver que mais um dos assuntos colocados em pauta no grupo Conversando sobre Turismo está saindo do papel. A nossa intenção foi justamente a de trazer público para Arroio do Meio com um evento diferenciado”, destaca Vivian.

Segundo as irmãs, mesmo sendo a primeira edição, a expectativa de todos os participantes é boa, pois é uma forma tanto da comunidade como de pessoas de fora do município conhecerem os alimentos produzidos em Arroio do Meio, além de trazer público, proporcionando algo diferente. “Desde que a comissão foi formada, tudo foi pensado no intuito da feira, afinal todos querem que ela tenha uma continuidade. Todos estão ansiosos, muitos expondo pela primeira vez, mas com o desejo de que o evento seja um sucesso e possa ser realizado mais vezes”, concluem.

Um evento que fará história no município

Isoldi Krein Schneider e Vanessa Schneider, da Casa de Doces Mamão com Açúcar, frisam que todo momento merece ser adocicado, além de estarem presentes nos momentos de alegria, disseminando o sabor da marca.

“Participar da Primeira Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio é um prazer. É uma troca de saberes e sabores entre os empreendedores do nosso município. Uma oportunidade de divulgar nossa marca, nosso produto. Mais pessoas conhecendo nosso doce, mais pessoas felizes”, destacam.

Uma grande expectativa as move para a feira. “Estamos frente a um grande evento que fará história em nosso município. Ser conhecido e reconhecido pela qualidade do produto e pelo bom atendimento é o nosso maior investimento”. O estabelecimento estará comercializando o produto por unidades e em caixinhas de diferentes tamanhos, sendo que de entrada terá uma degustação.

Completando quatro anos em agosto, o nome da empresa “Mamão com Açúcar foi escolhido com inspiração na expressão “mãos de açúcar”, que significa ter uma mão para produzir doces. “Conquistamos a cada dia novos clientes. Em nosso cardápio temos em torno de 80 doces de diferentes sabores e valores para atender o gosto de cada um”, ressaltam. Para finalizar, convidam a comunidade para prestigiar a feira e conhecer os produtos da empresa.

ATRAÇÕES

• 21 expositores – Padarias, confeitarias,

Agroindústrias e Sorveterias;

• Praça de Alimentação;

• Palco de Talentos – com apresentações de artistas locais e grupos do Núcleo de Cultura;

• Entidades – AMAM, Artesãs, CDL, Meliponicultores,

Liga Feminina de Combate ao Câncer;

• Ervateira;

• Brinquedos Infláveis;

• Espaço Museu e Fotos.

PALCO DE TALENTOS

10h: Abertura com Coral Municipal;

10h30min às 13h: Palco de Talentos;

13h: Dança Sênior;

13h30min: Dança com Helmuth Kuhn;

14h: Invernada CTG Querência;

14h30min: Dança com Fröhsinn;

15h: Orquestra da Escola Municipal Princesa Isabel;

16h: Dança de Integração com os grupos do Núcleo Municipal de Cultura.

Por daiane