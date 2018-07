Geral

Ornélio Müller, 43, é sem dúvida um dos motoristas que presta serviços de entregas e coletas mais conhecidos nos estabelecimentos de Arroio do Meio. Morador do bairro Bom Pastor, em Lajeado, por 14 anos foi motorista da Olaria Roehrig, bairro São José, Arroio do Meio, função que permitiu conhecer seu novo ofício durante a entrega de tijolos para a construção do prédio da transportadora onde trabalha atualmente.

Há seis anos Ornélio, de segunda-feira a sábado, atende diariamente em torno de 30 estabelecimentos no Centro e bairros do município, convivendo com centenas de pessoas. Esse vínculo com o comércio, empresas e pessoas exige responsabilidade, uma vez que as mercadorias transportadas precisam chegar intactas e tem valores expressivos, por isso o cuidado no manuseio e trânsito são essenciais.

“Entrego e coleto de tudo. Dependendo da carga vou com um caminhão maior e com um ajudante, mas geralmente atuo sozinho. No Centro o principal problema é a escassez de vagas de carga e descarga nas transversais, o que dificulta o acesso aos estabelecimentos. Por sorte, quando o volume é grande, recebo ajuda dos funcionários dos estabelecimentos. Geralmente a entrega ocorre pela manhã e a coleta após às 16h. Não me envolvo com cobranças”.

Segundo Müller, o fluxo aumentou consideravelmente na ERS-130 nos últimos anos, e dirigir de forma defensiva, tanto na rodovia como em vias urbanas, é extremamente necessário para minimizar riscos. “Não adianta enlouquecer com a loucura do trânsito. E em caso de acidentes é preferível ter danos materiais do que lesões”, dimensiona.

Ornélio é casado com Sirlei e não possui filhos. No meio da semana busca dormir antes das 21h30min para estar bem disposta às 6h quando começa a trabalhar e nos fins de semana não abre mão de passeios e visitar parentes, uma vez que não pode mais praticar esportes em decorrência de uma lesão no joelho.

Por daiane