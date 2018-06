Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio comunica que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe foi prorrogada até dia 15 de junho. Para fins de organização e alcance de mais pacientes dos grupos prioritários, a vacinação segue durante o horário normal de atendimento do Posto de Saúde Central e ESFs dos bairros, de segunda a sexta-feira.

A meta é vacinar 4.443 arroio-meenses dos grupos prioritários. Até o momento foram vacinados pouco mais de 80%. A vacinação para a comunidade em geral será liberada após este período.

Registrado primeiro óbito por Influenza em 2018

A Secretaria Estadual da Saúde recebeu a notificação do primeiro óbito no ano por gripe, pelo subtipo Influenza A-H1N1. Trata-se de uma mulher, 32 anos, residente de Lajeado, que faleceu enquanto estava internada em Porto Alegre. Ela não foi vacinada neste ano e o caso está em investigação quanto a presença de alguma comorbidade (doença crônica que possa potencializar a ação do vírus). O caso foi notificado após o fechamento do boletim epidemiológico divulgado segunda-feira (28), que apontava a ocorrência de 34 casos confirmados.

Por daiane